La SNCF mise sur le solaire pour sa transition énergétique

Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a présenté ce projet ambitieux devant la presse. Le transporteur, qui consomme en moyenne 9 TWh d'électricité par an pour faire circuler ses trains et alimenter ses gares, voit dans cette initiative une opportunité de contrôler ses coûts. « Entre 2022 et 2023, la facture a doublé. Pour SNCF Voyageurs, elle augmente de 700 millions d'euros. Et comme on va maîtriser les coûts de l'énergie, on maîtrisera les coûts des billets », a déclaré le dirigeant.



La société compte installer des panneaux solaires sur ses vastes surfaces immobilières, qui constitue le deuxième plus grand domaine foncier après l'Etat. L'ambition est de livrer une première tranche de 1.000 hectares d'une capacité de 1.000 MWc (mégawatt crête) d'électricité en 2030, ce qui équivaudrait à la production d'un réacteur nucléaire et couvrirait 20% des besoins en consommation du groupe.