La SNCF se prépare à un été record

D’après le dirigeant, la SNCF va « dépasser 2019 » : pour juillet et août, l’entreprise a déjà vendu 6,5 millions de billets TGV. C’est 10% de plus qu’à la mi-juin de 2019, avant la pandémie. Et évidemment, c’est davantage qu’à la même période de l’an passé, même si 2021 n’avait pas été mauvaise pour le groupe.



Christophe Fanichet n’a pour le moment aucune crainte vis-à-vis du Covid « à ce stade » ni sur le front social. « Tous les cheminots apprécient de voir autant de clients à bord des trains. Ils ont été là pendant toute la période Covid et c'est grâce à eux que les trains sortent tous les jours et qu'on prépare l'été », assure-t-il.