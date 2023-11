La Twingo revient sur les routes en version électrique pour 20.000 euros

Renault a dévoilé son projet de réinvention d'un de ses modèles les plus emblématiques, la Twingo, en version électrique. Prévue pour 2026, cette nouvelle Twingo électrique s'alignera à un prix de base de 20.000 euros, hors bonus écologiques. Inspirée par la première génération de la Twingo lancée en 1993, ce modèle vise à fusionner le charme rétro avec la technologie moderne. Le constructeur espère ainsi captiver à la fois les amateurs de la marque et une nouvelle génération de consommateurs soucieux de l'environnement.



La Twingo électrique s'inscrit dans une stratégie plus large de Renault visant à étoffer sa gamme de véhicules électriques. Elle rejoint des modèles déjà établis tels que la Renault 5, la Renault 4, le Scénic, et la Megane E-Tech. Cet élargissement de gamme témoigne de l'engagement de Renault à investir dans l'électrification, tout en préservant ses modèles phares. La décision de lancer cette nouvelle Twingo s'inscrit dans un contexte concurrentiel fort, influencé notamment par les annonces de Citroën et les avancées technologiques chinoises dans le domaine.