La collecte mensuelle des Livrets A et LDDS explose en janvier 2023

C’est du jamais vu depuis plus d’une décennie, et notamment depuis 2009 lorsque les règles du Livret A et du LDDS ont changé. Les Français ont déposé plus de 11 milliards d’euros sur leurs livrets d’épargne réglementée.



Sans surprise, c’est le Livret A qui collecte la somme la plus importante : 9,27 milliards d’euros en un seul mois. En comparaison, c’est quasiment le niveau de collecte annuelle en 2018 et 2019 (10,08 et 10,24 milliards d’euros, respectivement).



Quant au LDDS, les Français y ont déposé 1,95 milliard d’euros, là aussi au plus haut depuis plus d’une décennie.