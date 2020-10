La fin du franc CFA : un livre qui bouscule les idées reçues.

Loup Viallet est un spécialiste de l’économie politique africaine. Dans son dernier livre, paru ce mois-ci chez VA Éditions, il déconstruit, à travers une démonstration magistrale, la lecture dominante des relations franco-africaines.



Le franc CFA est en sursis. Pour ses nombreux détracteurs, ce pilier des relations franco-africaines postcoloniales est à la fois le symbole du néocolonialisme de la France en Afrique et l’une des principales entraves au développement des pays qui l’ont en partage.



Pourtant, si la Guinée-Conakry, la Mauritanie ou Madagascar ont choisi de sortir de la zone franc il y a plus d’un demi-siècle, le franc CFA a aussi suscité l’adhésion de nouveaux membres et les quinze États subsahariens qui le détiennent ne semblent pas encore prêts à l’abandonner.



Quant à l’influence politique et économique de la France parmi les pays de la zone franc, elle n’a jamais cessé de décroître depuis les débuts de la coopération monétaire. Ce qu’on appelait autrefois « le pré carré français » est désormais ouvert au monde entier et représente une part infime des intérêts économiques français sur le continent africain.



La fin du franc CFA met à jour les conséquences d’un abandon collectif du franc CFA sur les pays africains, sur leurs relations avec la France et avec le reste du monde. Il dévoile la vision mythologique, voire parfois révisionniste, des relations franco-africaines qui domine le débat public et propose des solutions politiques réalistes afin de sortir la coopération monétaire franco-africaine de l’impasse dans laquelle elle se trouve.