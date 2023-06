La fragilité financière : un défi persistant pour 4,1 millions de Français

Face à ces difficultés financières, de plus en plus de ménages se tournent vers les microcrédits. Ces prêts de montants généralement faibles sont plus faciles à obtenir et permettent de faire face à des dépenses imprévues. L'encours des microcrédits a augmenté de 14% en 2022 pour atteindre 1,95 milliard d'euros. Toutefois, cette solution peut conduire à une dégradation de la situation financière des ménages fragiles, qui s'endettent faute de moyens.



En outre, la Banque de France a noté une baisse de 7% du nombre de dossiers de surendettement en 2022 par rapport à 2021. Cependant, ce chiffre est régulièrement remis en question par les syndicats, qui ne le jugent pas exhaustif. De plus, l'offre dédiée de la Banque de France pour les clients en situation de fragilité financière est peu utilisée, ce qui souligne la nécessité d'explorer d'autres solutions pour aider ces ménages.