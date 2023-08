La fraude par chèque en France persiste malgré un recul des usages

Ces fraudes impliquent des montants moyens considérablement plus élevés, atteignant 15.798 euros. Face à ces menaces, les banques ont renforcé leur surveillance, mettant en place des mécanismes pour détecter les encaissements frauduleux. Cette vigilance a permis d'éviter 161 millions d'euros de fraude en 2022. Cependant, davantage d'efforts sont nécessaires pour sécuriser l'envoi des chéquiers par courrier et renforcer les procédures d'opposition en cas de chèques volés.



La fraude par chèque en France demeure un phénomène préoccupant, malgré une baisse notable de l'utilisation de ce moyen de paiement. Les statistiques révèlent une persistance de la fraude, avec l'émergence de nouvelles méthodes plus sophistiquées. Les efforts des banques dans la lutte contre ce fléau ont porté leurs fruits, mais la vigilance doit être maintenue et les mesures de sécurité renforcées.