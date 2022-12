La note de la France ne change pas, mais les perspectives diffèrent

AA/A-1+ chez S&P Ratings, Aa2 pour Moody's : les deux agences de notation de la dette n'ont pas changé leur appréciation actuelle de l'état de l'économie française, confirmant au passage que l'Hexagone bénéficie toujours d'une signature très solide à même de rassurer les investisseurs. Cette note reflète une économie « riche et diversifiée », selon Moody's, avec un pays qui possède « un profil démographique plus favorable que celui de nombreuses autres économies avancées ».



La France dispose aussi d'une capacité d'endettement forte, malgré un endettement élevé. Pour Moody's, la nouvelle réforme des retraites devrait remédier au taux d'activité faible des travailleurs âgés. L'agence salue les réformes économiques structurelles, « en particulier celle du marché du travail, menées à bien ces dernières années ». En revanche, l'agence ne voit pas de réduction de la dette durant le quinquennat actuel. Elle est même jugée plus lente que dans la plupart des autres pays européens.