La plateforme de réservations de la SNCF prise d'assaut pour Noël

Devant l'afflux, la SNCF a donc mis en place une file d'attente, tout en précisant qu'il n'y a pas eu de bugs. En revanche, « le site étant très sollicité et victime de son succès, celui-ci en est cours de mises à jour. Je vous invite à renouveler votre demande dès la disponibilité de celui-ci », explique le groupe sur Twitter. Il faut noter que tout est rentré dans l'ordre avant 9h. Les difficultés de connexion ont donc été relativement réduites.



La SNCF a mis en vente un million de billets supplémentaires par rapport à Noël dernier. Le transporteur a renforcé son offre pour certaines destinations, avec des augmentations de fréquence pour Nantes-Lyon (Intercités) et l'ouverture de douze nouvelles destinations Ouigo pour les villes les plus demandées (Brest, Saint-Brieuc, Guigamp…).