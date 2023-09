La régulation de l'électricité fait des étincelles entre le gouvernement et le patron d'EDF

D'après des informations des Echos, la Première ministre Elisabeth Borne a convoqué Luc Rémont, PDG d'EDF, pour une « réunion de travail » vendredi dernier. L'objectif affiché était clair : recentrer la mission du groupe public sur la mise en place d'une nouvelle régulation nucléaire. Officiellement, la réunion s'est déroulée dans un ton cordial. Cependant, cette convocation fait suite à une altercation vive entre le patron d'EDF et Sophie Mourlon, la directrice générale de l'énergie et du climat, lors d'un conseil d'administration.



Cette altercation est liée à la publication d'une note par le régulateur de l'énergie (CRE) qui a irrité Luc Rémont. Selon cette note, les coûts de production d'EDF seront de 60,7 euros le MWh entre 2026 et 2030, un montant bien en dessous de l'estimation d'EDF. Surtout, ce tarif est très éloigné du plafond de 120 euros le MWh que Luc Rémont aurait souhaité.