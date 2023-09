La relance du nucléaire pour atteindre la neutralité carbone

Agnès Pannier Runacher a également abordé la complémentarité entre les énergies renouvelables et le nucléaire, tout en critiquant implicitement les pays qui refusent le nucléaire tout en bénéficiant des exportations d'électricité française. Elle a plaidé pour que le nucléaire bénéficie d'un environnement financier, fiscal et réglementaire similaire à celui des énergies renouvelables.



La ministre a appelé les entités internationales, les institutions financières européennes et les banques de financement à soutenir les programmes nucléaires. Selon elle, il ne s'agit pas tant d'une question de financement que d'une nécessité de développer les compétences et la filière industrielle. En France, par exemple, il est estimé que le secteur nucléaire devra embaucher 100.000 personnes au cours de la prochaine décennie.