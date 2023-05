La rémunération du PDG de Carrefour approuvée… mais tout juste

La rémunération d'Alexandre Bompard pour 2022 et 2023 a été approuvée par 60,69% et 56,75% des actionnaires respectivement. Cependant, cette approbation, bien qu'ayant franchi le seuil requis, reflète une opposition inhabituellement élevée pour un tel vote. Le syndicat CGT a critiqué la rémunération de Bompard, l'estimant « inacceptable, voire indécente », en la mettant en parallèle avec la politique sociale du groupe et la réduction des effectifs.



La rémunération du PDG de Carrefour est estimée à 9 millions d'euros, bien que ce chiffre soit contesté par la direction de l'enseigne. Le salaire fixe du dirigeant est de 1,5 million d'euros, à laquelle s'ajoute une rémunération de long terme qui peut représenter jusqu'à 60% de la rémunération globale maximum, a expliqué le groupe.