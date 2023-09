La suppression partielle de la CVAE va coûter un milliard d'euros à l'État

Le ministre de l'Économie a dévoilé sur LCI que la réduction de la CVAE sera d'un milliard d'euros en 2024, selon les informations inscrites dans le projet de loi de finances de l'année prochaine. De plus, la suppression de la cotisation minimum de CVAE est prévue. Cette cotisation, due par les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 500.000 euros et dont le montant de CVAE est nul ou inférieur à 63 euros, disparaitra.



D'après les données fournies par Bercy, environ 300.000 entreprises seront concernées par cette mesure, constituant plus de la moitié des 520.000 entreprises redevables de cet impôt. Une grande majorité de ces entreprises (82%) sont des très petites entreprises (TPE), tandis que 18% sont des petites et moyennes entreprises (PME).