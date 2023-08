Le Japon voudrait suspendre les cartes bancaires pour les seniors

La police japonaise a récemment suggéré de suspendre l'utilisation des cartes bancaires pour toute personne de plus de 65 ans n'ayant pas fait usage de leur carte pendant plus d'un an. Le but de cette initiative radicale, rapportée par le South China Morning Post, est de réduire les escroqueries dont sont de plus en plus victimes les personnes âgées. Des escroqueries qui se sont en effet avérées être un problème grandissant au Japon.



Durant les six premiers mois de l'année 2023, les arnaques ont coûté aux particuliers la somme de 15 milliards de yen, soit près de 96 millions d'euros, selon la police. La fraude téléphonique étant la forme d'escroquerie la plus courante dans le pays, malgré de nombreuses campagnes de sensibilisation.