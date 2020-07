Le chômage américain baisse… si vous excluez les CDD

Le 6 Juillet 2020, par Jean-Luc Baslé

Jean-Luc Baslé est ancien directeur de Citigroup New York. Diplômé de Columbia University et de Princeton University. Publications : "The international monetary system : challenges and perspectives" (1982), “L’euro survivra-t-il?” (2016).



Le chômage américain baisse… La nouvelle a fait le tour de l’Amérique en moins de temps qu’il ne le faut pour le dire. Hélas, l’annonce était fausse, ou plus précisément inexacte. Oui, le chômage baisse si vous ne prenez en compte que les contrats à durée indéterminée, à l’instar du Bureau of Labor Statistics . Mais, il augmente si vous incluez les « gig », ces travailleurs qui cumulent les petits boulots, comme le fait le Department of Labor . Le mot « gig » n’a pas d’équivalent en français. Aussi, le traduisons-nous par contrats à durée déterminée, bien que cela donne une idée inexacte de la chose puisque les « gig » ne bénéficient d’aucune protection sociale.





Donald Trump a claironné cette bonne nouvelle pour inverser la tendance dans les sondages d’opinion qui lui sont défavorables ces dernières semaines. Sa réaction intempestive, bien en ligne avec le personnage, pourrait lui coûter cher. En effet, le coronavirus fait son retour aux Etats-Unis, en particulier dans les Etats du sud, dont certains ont dû imposer à nouveau le confinement. Les entreprises vont licencier ce qui poussera le chômage à la hausse. Le président pourrait donc aborder l’élection de novembre dans une situation économique médiocre, voire mauvaise, alors que l’économie est son cheval de bataille.



De leur côté, les Démocrates s’affairent. Le 27 mars, en réponse à la montée du chômage due au coronavirus, le



(*) Cette analyse s’appuie sur les travaux de



