Le coût faramineux des émeutes urbaines pour les assureurs

La fédération France Assureurs a réévalué le coût des sinistres liés aux émeutes urbaines survenues à la suite de la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans, lors d'un contrôle routier à Nanterre. Selon un communiqué publié mercredi, le montant des dommages est désormais estimé à 730 millions d'euros, contre une précédente évaluation de 650 millions. Au total, 15.600 déclarations de sinistres ont été recensées. Les biens professionnels et les collectivités locales ont été particulièrement touchés, avec respectivement 65% et 27% du coût total des sinistres.



Florence Lustman, présidente de France Assureurs, souligne dans le communiqué le « lourd tribut payé par les collectivités locales et leurs assureurs » face à ces événements. De plus, le coût de ces récentes émeutes est quatre fois plus élevé que celui des émeutes de 2005, initialement chiffré à 200 millions d'euros.