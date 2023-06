Le gouvernement cherche à réaliser des économies à hauteur de 10 milliards d'euros

Le gouvernement a lancé une série de réformes visant à rationaliser les dépenses publiques et à améliorer l'équilibre budgétaire. Objectif : réaliser 10 milliards d'euros d'économies. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a révélé l'ambitieux plan d'économies lors des « assises des finances publiques » à Bercy. Le ministre de l'Économie a souligné l'importance de ces mesures pour la santé financière du pays après la crise sanitaire et énergétique.



« Maintenant que nous revenons à la normale, qui comprendrait que nous continuions à dépenser autant alors que ces deux grandes crises sont derrière nous ? », a-t-il déclaré. Il a ajouté : « Notre devoir collectif désormais est de protéger notre nation contre la dette ». Le plan d'économies comprend plusieurs volets. Dans le secteur de la santé, le gouvernement compte lutter contre l'augmentation des arrêts maladie et des dépenses en médicaments. Dans le domaine du logement, le dispositif Pinel sera supprimé et le prêt à taux zéro sera réformé.