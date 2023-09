Le parc automobile français est vieillissant

Dans ce climat économique difficile, les Français montrent une préférence pour les véhicules d'occasion. Deux personnes sur trois choisiraient un modèle d'occasion pour un achat futur. Par ailleurs, l'incertitude quant au remplacement des véhicules actuels est palpable. Seulement 3% des personnes interrogées ont prévu d'acheter une voiture dans les six prochains mois, et plus de la moitié (56%) ne sait pas s'ils changeront de véhicule.



Le vieillissement du parc n'empêche pas un intérêt croissant pour les énergies alternatives. Les véhicules diesel sont en déclin, ne représentant que 16% des nouvelles immatriculations en 2022. Les motorisations alternatives, telles que les hybrides et les électriques, prennent de plus en plus de place, pesant 43% des véhicules en 2022. En outre, les Français utilisent moins fréquemment leurs véhicules et ont recours à des modes alternatifs comme le covoiturage, qui a vu une augmentation de 14% en 2022 contre 11% l'année précédente. Selon l'étude, cette rationalisation s'explique autant par des contraintes économiques que par une prise de conscience écologique.