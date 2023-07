Le patron de Volkswagen veut réaliser 10 milliards d'euros d'économies

Cette période de rigueur financière intervient alors que Volkswagen investit massivement dans la technologie des véhicules électriques et l'infrastructure de production, tout en continuant à développer des modèles à moteur à combustion interne pour se conformer à des réglementations d'émissions et de sécurité de plus en plus strictes. Un défi encore amplifié par une baisse des ventes sur son plus grand marché, la Chine, où Volkswagen a dû baisser les prix de nombreux modèles rentables pour rester compétitif face à la concurrence croissante des constructeurs chinois, aussi bien sur les segments des véhicules électriques que ceux à moteur à combustion.



Dans les prochains mois, Volkswagen commencera à vendre sa nouvelle berline électrique, l'ID.7, en Europe. L'entreprise prévoit également de dévoiler les nouveaux modèles Tiguan et Passat à moteur à combustion. Thomas Schaefer, qui était directeur des opérations chez VW avant de devenir PDG en juillet 2022, a exhorté ses managers à instaurer des changements visant à rendre l'entreprise plus efficace et agile. « Nos structures et processus sont encore trop complexes, lents et inflexibles », a-t-il déploré.