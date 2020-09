Le pouvoir d'achat va reculer en 2020

Les Français auront un peu moins de revenu disponible à dépenser cette année. Dans le projet de budget 2021, le ministère de l'Économie a calculé que la baisse du pouvoir d'achat s'établira à 0,5% en 2020. Un pouvoir d'achat dans le rouge, cela arrive rarement. La dernière baisse remonte à 2013, avec -1,2%, et 2012 (-0,4%). Puis beaucoup plus loin : en 1984, le pouvoir d'achat avait effectivement reculé de 1%, d'après l'Insee. À Bercy, on relativise en rappelant la situation économique du pays suite à la crise sanitaire : « une récession de 10%, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis que les comptes nationaux existent ».



De fait, avoir une baisse du pouvoir d'achat de 0,5% cette année est un élément « plutôt positif » au du contexte global. Le ministère ajoute d'ailleurs : « normalement le pouvoir d'achat aurait dû baisser beaucoup plus avec une récession comme celle-là ». Une manière de souligner la volonté du gouvernement de tout faire pour éviter aux portefeuilles des Français de plonger totalement dans la crise. Les pouvoirs publics dépensent beaucoup d'argent pour maintenir à flot des pans entiers de l'économie, et le pouvoir d'achat en fait partie.