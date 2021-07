Le smartphone, une drogue pour 21% des Français

En fonction de l'âge, les réponses sont plus nuancées. Ainsi, 43% de la catégorie d'âge des 34-54 ans pourront se passer du smartphone sans trop de difficulté. Un chiffre qui passe à 65% chez les plus de 55 ans. Mais chez les moins de 18 ans, 40% disent ne pas pouvoir vivre sans smartphone, ils sont 30% chez les 18-34 ans.



L'addiction au smartphone ne s'explique pas seulement par les réseaux sociaux ou les jeux mobiles. L'appareil brouille la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Pour de nombreux français qui utilisent un même smartphone dans les deux situations, il existe une peur de manquer une information ou une notification importante, y compris les soirs et les week-ends pour le travail.