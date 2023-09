Le sourcing dans les pays à bas coût. Comment utiliser les Achats Régénératifs pour réparer les eco-systèmes fournisseurs ?

Ainsi, à titre d’exemple, l’étape 1 des Achats Régénératifs qui couvre le sujet du choix des fournisseurs amenés à devenir partenaires s’avère critique. À ce stade, il est important de choisir des partenaires qui partagent les mêmes valeurs que l’entreprise cliente. Croiser les matrices de matérialité (« outil consistant à évaluer les enjeux RSE en fonction de leur importance pour les parties prenantes et de leur importance pour le business de l’organisation » - source : Banque Africaine de Développement) entre fournisseur et client est une « Nouvelle Bonne Pratique Achat » qui devrait se systématiser dans les organisations achat… et vente. En effet, un fournisseur devra veiller à travailler avec des clients qui partagent ses valeurs et sa stratégie autour des thèmes de la RSE.



L’étape 3 qui consiste à définir la stratégie et le plan d’action par fournisseur devra se construire sur la matrice de Disruptive Procurement. L’objectif pour l’acheteur et le fournisseur est de développer sa compréhension des besoins clients (internes et externes) en termes de création de valeur et de RSE ainsi que des capacités du fournisseur autour des sujets RSE, et également de la création de valeur.