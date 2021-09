Les banques européennes toujours adeptes des paradis fiscaux

HSBC est loin devant toutes les autres pour le dépôt de ses bénéfices dans les paradis fiscaux avec 62% enregistrés entre 2018 et 2020. La banque italienne Monte dei Paschi est deuxième avec quasiment 50% de ses bénéfices, tandis que Standard Chartered est troisième avec presque 30%. Viennent ensuite les groupes allemands Deutsche Bank et NordLB. La première banque française est la Société Générale avec 13,8%. Le Crédit Agricole et BNP Paribas sont exposés à hauteur de 11,5% et 6,9%.



Du côté de HSBC, on se défend en mettant en avant le fait que 30.000 employés sont basés à Hong Kong : « une proportion significative des bénéfices du groupe continue de se réaliser ici ». Standard Chartered explique avoir une « activité mondiale » et opère dans des juridictions « à forte et faible imposition ». Les banques françaises n'ont pas voulu communiquer.