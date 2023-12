Les billets des TGV Inoui seront plus chers en 2024

Début décembre, Clément Beaune le ministre des Transports a annoncé un gel des tarifs des Ouigo et des Intercités pour l'année 2024, afin de rendre le train « abordable et populaire ». Une pause tarifaire qui intervient dans un contexte où l'accessibilité financière des transports en commun est devenue une priorité pour le gouvernement. Les Ouigo, réputés pour leurs prix compétitifs, et les Intercités, qui desservent de nombreuses destinations, resteront ainsi des options économiques pour les voyageurs.



Mais contrairement aux Ouigo et Intercités, le TGV Inoui, qui relie plus de 200 destinations en France et en Europe, connaîtra une augmentation tarifaire en 2024. Après une hausse de 5% en 2023, les prix des billets TGV Inoui subiront une nouvelle augmentation. Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, a cependant assuré sur Franceinfo que cette hausse ne dépasserait pas le taux d'inflation, estimé entre 4 et 5 % pour l'année 2023. Cette décision vise à maintenir un équilibre entre la nécessité de couvrir les coûts croissants de l'entreprise et le maintien d'une offre tarifaire raisonnable pour les consommateurs.