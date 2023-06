Les chefs-d’œuvre du musée de Capodimonte au Louvre, un dialogue fructueux

La Crucifixion peinte par Masaccio en 1426 pour orner la partie supérieure d’un retable montre une des premières tentatives pour rendre la vision perspective « di sotto in su » (en contre-plongée). Puis dans la Grande Galerie, se côtoient les œuvres de Mantegna, artiste féru d’art antique (un des points forts des collections du Louvre) et de son beau-frère Giovanni Bellini qui fait chanter la couleur et cherche l’équilibre entre humain, divin et paysage (La Transfiguration de Capodimonte). En avançant dans la Grande Galerie, la peinture du XVIe siècle se déploie, c’est le grand siècle de Parme et de Venise, ses voluptueux coloris et sa lumière sensuelle avec le face à face de Danaé de Titien (Capodimonte), somptueux nu féminin qui inspirera Velasquez et Manet, avec Le Sommeil d’Antiope de Corrège (Louvre).