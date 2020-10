Les commerces craignent une « catastrophe économique »

Une « catastrophe économique » : c'est la crainte du Conseil du Commerce de France (CDCF), qui tire la sonnette d'alarme dans un communiqué. En substance, les commerces veulent continuer à travailler même en cas de reconfinement partiel ou généralisé, ou un couvre-feu plus étendu. « Il est important de donner la possibilité à tous les commerces, y compris ceux qui avaient été considérés comme non essentiels de continuer à commercer, pour éviter une catastrophe économique », écrit le Conseil, qui regroupe une trentaine de fédérations de commerçants.



La catastrophe économique, c'est ce que tout le monde veut éviter, mais au vu de la hausse des cas de contamination depuis ces derniers jours et de la deuxième vague qui s'annonce de plus en plus forte, des « décisions difficiles » vont devoir être prises, a prévenu Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Des conseils de défense vont avoir lieu cette semaine, et Emmanuel Macron va devoir trancher. Plusieurs hypothèses sont sur la table, mais il faut s'attendre à un sérieux tour de vis sanitaire.