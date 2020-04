Les dépôts sur le Livret A inquiètent le gouvernement

Au mois de mars, la collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a augmenté de 50% par rapport à mars 2019, a annoncé Bruno Le Maire devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Le montant total des dépôts, nets des retraits, s'établissait à 1,5 milliard d'euros en février 2020. Le mois suivant, ce montant a atteint 3,8 milliards, selon le ministre de l'Économie, qui déplore les volumes importants déposés sur ces livrets par les épargnants. Plutôt qu'épargner, la situation actuelle nécessiterait en effet que les Français consomment afin de soutenir l'économie hexagonale.



Pour venir en aide aux entreprises et aux salariés, le gouvernement a mis en place des mesures très coûteuses de chômage partiel, de report d'échéances fiscales et sociales (qui risque de se transformer en annulation pure et simple), de prêts garantis. Le plan d'urgence est doté de 110 milliards d'euros, contre les 45 milliards initialement prévus en mars. La dette publique va passer à 115%, le déficit à 9%, tandis que la contraction du PIB devrait s'établir à 8% cette année. Si ce n'est plus…