Les discriminations toujours à l'œuvre lors des entretiens d'embauche

16% des personnes interrogées par l'Ifop, pour le compte du site MakemyCV.fr, ont fait l'objet de discriminations lors d'un entretien d'embauche. Cela peut être une discrimination liée à l'origine, au quartier de résidence ou aux croyances religieuses. L'entretien d'embauche est le moment où s'exprime le plus les discriminations à l'embauche : la recherche de logement arrive en deuxième position avec 14%, puis les contrôles policiers (12%), l'entrée dans une discothèque (11%) et la demande de prêt (9%).



Les personnes issues d'ethnies minoritaires sont tout particulièrement concernées : 51% d'entre elles disent avoir fait l'objet de discrimination lors de la recherche d'un emploi. La recherche de logement est là aussi deuxième, mais très loin (36%), suivis par les contrôles de police (32%). Et les discriminations ne s'arrêtent pas à l'entretien d'embauche.