Les inégalités sont bien réduites grâce à la redistribution

L'Insee a adopté une approche globale pour mesurer l'impact de la redistribution, incluant non seulement les minima sociaux et les allocations, mais également les impôts progressifs et les services « en nature ». Selon cette étude, 57% de la population française serait des « bénéficiaires nets » de la redistribution. Ce pourcentage grimpe à plus de 95% pour les 15% des Français les plus modestes. En revanche, seulement 13% des 5% les plus aisés bénéficient nettement de ces mécanismes.



Avant toute forme de redistribution, les 10% des ménages les plus aisés en France touchaient près de 130.000 euros de revenus par an en 2019, soit environ 18 fois plus que les 6.980 euros perçus par les 13% des ménages les plus pauvres. Après redistribution, cette différence chute considérablement : les plus aisés ne gagnent plus que le triple (78.480 euros) du montant perçu par les plus pauvres (25.330 euros).