Les mille vies de Sarah Bernhardt

« Etre quelqu’un je voulus cela »



C’est d’abord un caractère indomptable et une détermination farouche qui s’expriment dès l’âge de neuf ans par le choix de sa devise « Quand même » à la suite d’un pari sportif lancé par un cousin. C’est une passionnée curieuse de tout. Se trouvant sous-employée par ses rôles à la Comédie-Française, elle décide de se lancer « avec l’exagération que j’ai mise en toute chose » dans la peinture et la sculpture. Elle vit entourée d’artistes qu’elle inspire, Alfred Stevens, Gustave Doré, Jules Bastien-Lepage et Georges Clairin.



Elle expose à leurs côtés au Salon avec succès. Une actrice aussi douée pour le théâtre que pour la peinture et la sculpture ne peut qu’attirer des jalousies et le critique d’art du Figaro, Albert Wolf, ne se prive pas de lui reprocher ses multiples activités. Emile Zola lui répond par voie de presse sur un ton humoristique : «Qu’on fasse une loi tout de suite pour empêcher le cumul des talents ! ». On peut y ajouter des talents de décoratrice dans ces différents hôtels particuliers de la Plaine Monceau où ses créations côtoient celles de ses amis artistes et des objets d’art extraeuropéens acquis au cours de ses tournées lointaines. Ce joyeux fouillis est caractéristique de ce goût éclectique fin de siècle.



On découvre aussi ses talents d’écriture et son désir d’enrichir ses expériences par des prises de rôles dévolus aux hommes (elle est la première à jouer le rôle d’Hamlet) et s’en explique dans son livre « L’art du théâtre, la voix, le geste, la prononciation ».