Les prix de la papeterie pourraient augmenter jusqu'à 25% en 2022

À ces difficultés s'ajoutent des coûts de production qui eux aussi, ne cessent d'augmenter. Oxford a pu stabiliser ses prix jusqu'à présent, mais l'histoire sera bien différente à la rentrée prochaine. C'est pourquoi Eric Joan en appelle aux distributeurs : les grandes surfaces devront jouer le jeu et accepter de payer plus cher leurs fournisseurs. Quitte à augmenter les prix dans les rayons et donc, à faire payer le consommateur…



Des distributeurs qui jouent sur les deux tableaux, puisque leurs propres marques de papeterie viennent concurrencer les acteurs établis, avec des marges réduites. Oxford mise sur le numérique et sur une application mobile qui permet de numériser des documents papier. Reste à démocratiser encore plus ce type d'outils, même s'ils sont de plus en plus utilisés par les professionnels.