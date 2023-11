Les prix des assurances pourraient grimper pour éponger le coût des catastrophes naturelles

Cette augmentation aura inévitablement des répercussions sur le coût des assurances habitation. En effet, la hausse de la surtaxe se traduira par une augmentation de la prime globale que les propriétaires devront payer. Lustman insiste sur le fait que cette hausse est relativement minime par rapport à la protection qu'elle offre. Elle compare cette situation avec les récentes tempêtes Ciaran et Domingos, qui ont causé près de 1,3 milliard d'euros de dommages. Bien que conséquent, ce montant ne constitue pas un record dans l’historique des dommages causés par des catastrophes naturelles en France.



La proposition de France Assureurs n'est pas encore une décision arrêtée. En effet, toute modification de la surtaxe doit être approuvée par l’État. Ce débat ouvre une réflexion plus large sur la manière dont la France doit gérer l'augmentation des risques liés aux événements naturels. La décision finale aura un impact direct non seulement sur les finances de l'État et des assureurs, mais également sur le budget des ménages français.