Les prix des voitures d'occasion ont cessé de flamber

Avec une demande en forte hausse et une offre qui est restée sensiblement la même, les prix ne pouvaient qu'augmenter. Les derniers chiffres de La Centrale indiquent que cette hausse semble marquer une pause, mais la plateforme prévient que l'inflexion attendue des prix reste à confirmer. Ce d'autant que la situation est toujours tendue pour les véhicules les plus récents (moins de deux ans), avec des prix en hausse de 2% entre le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.



En revanche, les véhicules électriques et hybrides d'occasion ont enregistré une baisse de leurs prix de 4,8%. Mais le tarif de ces modèles avait fortement grimpé l'an dernier. Sur les voitures plus âgées, la baisse est de 1,3% pour les modèles de plus de 15 ans, et de 3,8% pour ceux âgés de 8 à 15 ans.