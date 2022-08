Les réparations au garage de plus en plus chères

Face à la pénurie des voitures neuves et aux prix très élevés pratiqués par les constructeurs, les Français se tournent de plus en plus vers les modèles d'occasion. Si on peut encore faire de bonnes occasions sur le marché de la seconde main (et encore, c'est de plus en plus difficile), ces véhicules parfois vieux d'une dizaine d'années, voire plus, tombent aussi plus souvent en panne. De fait, les automobilistes doivent passer chez les garagistes plus fréquemment.



Une demande en hausse qui s'accompagne d'une flambée des prix des pièces détachées liée à la pénurie de composants, mais aussi aux difficultés de recrutement de personnel pour les garagistes. En conséquence, les tarifs des réparations flambent, d'après le baromètre idGarages.com révélé par Le Parisien : une révision générale revient en moyenne à 265 euros, contre 256 euros en 2021. Le changement du kit de distribution coûte 556 euros, au lieu de 522 euros en 2021.