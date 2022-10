Liquidation judiciaire de Camaïeu : une prime de 6.000 euros pour les salariés

Après la liquidation judiciaire décidée le 28 septembre dernier par le tribunal de commerce de Lille, les salariés de Camaïeu attendaient de connaitre les conditions du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). C'est chose faite : les mandataires judiciaires ont présenté le PSE en début de semaine aux représentants du personnel réunis en conseil social et économique. Le texte doit encore être validé par la direction régionale du travail.



En plus de l'indemnité de licenciement, le plan prévoit donc une prime de 6.000 euros (dont la moitié exonérée de cotisations et d'impôts) pour chacun des salariés. Les salariés qui souhaitent se former, créer une entreprise ou changer de région bénéficieront en outre d'une aide. Une enveloppe de 7,2 millions d'euros a été prévue, avec un plafond de 3.450 à 4.450 euros par salarié.