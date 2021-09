Livrets défiscalisés : encore 1,9 milliard collectés en août 2021

Cette nouvelle collecte positive fait encore grimper l’encours total des deux livrets défiscalisés : 346,1 milliards d’euros pour le livret A, 126,3 milliards d’euros pour le LDDS, et un total de 472,4 milliards d’euros pour les deux livrets, selon les données publiées par la Caisse des Dépôts et Consignations le 22 septembre 2021.



Une telle somme est, sans surprise, un record qui pourrait bien être battu plusieurs fois avant la fin de l’année 2021. Mais il est également possible que les échéances fiscales à venir au quatrième trimestre 2021 et la période de Noël conduisent les Français à retirer de l’argent de ces livrets, comme ce fut le cas en octobre 2020, par exemple, lorsque la collecte avait été négative de 1,01 milliard d’euros.