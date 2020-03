Lufthansa : des aides publiques seront nécessaires pour soutenir le transport aérien

La demande quasi-nulle et la fermeture des frontières a un impact massif sur l'activité du transport aérien. « La propagation du coronavirus a mis l'économie mondiale et notre entreprise dans un état d'urgence sans précédent », explique Carsten Spohr, le patron de Lufthansa, dans le communiqué détaillant les résultats annuels du groupe. « Personne ne peut en évaluer les conséquences », indique-t-il. Et il craint que « plus la crise dure, moins il est probable que l'avenir de l'aviation puisse être garanti sans aides publiques ». Les gouvernements sont donc au pied du mur. En Italie, les grandes manœuvres ont d'ailleurs commencé : Rome a tout simplement nationalisé Alitalia.



Du côté de Lufthansa, le transporteur a été forcé de « couper drastiquement dans ses opérations de vol ». Les capacités de la compagnie aérienne en termes de sièges ne sont plus que de 5%. L'entreprise a mis en place un plan de vol d'urgence jusqu'au 18 avril. Plusieurs filiales ont gelé leur activité, à l'instar de Brussel Airlines jusqu'au 19 avril, et Austrian Airlines jusqu'au 28 mars. Des vols exceptionnels sont toutefois organisés, mais il s'agit uniquement d'opérations de rapatriement qui concernent 20.000 voyageurs.