Luxe : Kering perd des plumes dans un marché au ralenti

Le groupe Kering, mastodonte du secteur du luxe, traverse une période compliquée avec un recul de 13 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de 2023, s'élevant à 4,464 milliards d'euros. Ce repli s'écarte des prévisions établies par Bloomberg et FactSet, qui tablaient respectivement sur 4,551 et 4,515 milliards d'euros. Ce ralentissement est notamment marqué par une chute de 14 % des ventes de sa marque phare, Gucci, qui occupe plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe.



La stagnation de l'activité n'est pas un phénomène isolé à Kering, mais le groupe subit une décélération plus marquée que ses concurrents LVMH, L'Oréal et Hermès, qui enregistrent des croissances de 1 %, 4,5 % et 7,3 % respectivement. Luca Solca, analyste chez Bernstein, a noté que le troisième trimestre de cette année était confronté à des « comparaisons plus difficiles », soulignant une modération dans les dépenses des consommateurs.