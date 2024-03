Maisons du Monde va fermer ou céder une cinquantaine de magasins

En réponse à ces défis, Maisons du Monde met en avant une stratégie axée sur la « simplification et la discipline financière », visant à réaliser 85 millions d'euros d'économies en trois ans. Cela passera notamment par une réduction des stocks et une diminution du nombre de fournisseurs. L'accent est également mis sur la transformation du réseau, avec l'objectif de passer « près de 30% du réseau sous affiliation ou franchise » d'ici à 2026.



La situation du groupe s'inscrit dans un contexte plus large de crise pour le secteur de l'ameublement, exacerbée par les conséquences d'une inflation galopante démarrée en 2022. L'exemple récent de la liquidation judiciaire de l'enseigne Habitat illustre la gravité de la situation. En outre, la filière est impactée par le ralentissement du marché immobilier, avec une baisse notable des projets d'achat ou de rénovation de logements.



Le repli des ventes de Maisons du Monde, plus marqué à l'international qu'en France, et la baisse significative des ventes en ligne, soulignent les défis auxquels l'enseigne est confrontée. Dans un effort de redynamisation, le groupe se tourne vers des initiatives comme la vente de produits d'occasion en magasin et sa première participation au Black Friday.