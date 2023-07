Marché des cryptomonnaies : nouvelles exigences pour les acteurs en France

La retentissante faillite de FTX et d'autres déboires en 2022 ont poussé les parlementaires français à renforcer la réglementation dans le secteur des cryptos. S'appuyant sur un projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne, ils ont ainsi imposé des critères d'enregistrement plus stricts pour les entreprises du secteur, comme le rappelle Le Figaro. Les nouvelles règles, inspirées par le règlement européen MiCA (« Markets in Crypto-Assets ») adopté en 2023 et devant être appliqué en 2025, renforcent considérablement ces critères.



Face à l'ampleur des exigences de l'agrément MiCA, les autorités françaises ont préféré adopter une approche de transition avec l'introduction d'un « enregistrement renforcé ». Cette solution de compromis impose de nouvelles exigences sans toutefois réclamer une conformité totale avec les normes MiCA, souvent jugées trop exigeantes pour les jeunes entreprises. Parmi ces nouvelles exigences, certaines sont relativement faciles à mettre en œuvre, comme la ségrégation des actifs et la communication claire et honnête aux clients, alors que d'autres, liées notamment à la sécurité des systèmes informatiques, sont plus complexes et coûteuses.