McDonald's retire de sa carte son burger végétarien, le McPlant

Lancé fin 2020 et ajouté à la carte de nombreux restaurants dans le monde, le McPlant n'a pas pris racine. McDonald's en avait pourtant fait le fer de lance de sa conquête du marché des végétariens, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Et l'enseigne de fast food n'avait pas fait les choses à moitié, en mettant au point une galette à base de plantes s'accordant au mieux avec les garnitures classiques et le pain appréciés des clients.



Ce faisant, McDonald's tentait de rattraper la concurrence qui n'avait pas attendu le mastodonte pour se lancer à l'assaut de ce secteur. Burger King, en particulier, commercialise aux États-Unis, depuis le printemps 2019, une version végétarienne du fameux « Whopper ». En rencontrant manifestement un certain succès… Plus que le McPlant en tout cas.