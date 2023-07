Micah…relax, take it easy

Avec Micah Thomas le mot qui vient naturellement à l’esprit c’est celui de virtuose, né en 1995 il a commencé à jouer du piano à l'âge de quatre ans et a ensuite fréquenté la Manhattan School of Music, où il a étudié le piano jazz et la composition.



Virtuose, le mot peut effrayer, mais a-t-on peur de Mozart ? Non évidemment. Micah Thomas je ne connaissais pas il y a encore peu, puis prenant un taxi branché sur TSF Jazz j’ai entendu le son de ce piano si parfait que, d’abord j’ai cru à une interprétation de Keith Jarrett et, ensuite je me suis promis de ne pas oublier Keith Jarrett dans un prochain billet, pour enfin me dire que ce pianiste méritait d’être connu.



Il y a quelques semaines j’avais essayé de transmettre l’émotion ressentie à l’écoute d’Airelle Besson et de son album Try, le même sentiment m’a parcouru en entendant Micah Thomas. Le sentiment qui vous fait saisir votre smartphone, rechercher ses albums, les télécharger puis les écouter en boucle en étant tout simplement épater par la maitrise de l’artiste en solo (albums Piano Solo de 2022 ou Tide de 2020) ou accompagnant Dire Fiction comme dans l’album Heron’s call de 2017 qui résonnerait comme un disque posthume de Nirvana.



D’un Kurt Cobain revisité mais toujours rageur à 22 ans au jazz le plus pur dans ses rythmes et mélodies de ses 27 ans actuels on ne peut être que bluffé par ce pianiste au jeu caméléon qui sait pour autant conserver toute sa personnalité.



Son jeu se caractérise par un sens aigu de la mélodie, une profonde compréhension de l'harmonie et une technique virtuose. Non seulement interprète Micah Thomas est aussi compositeur.



Il est facile d’écouter l’œuvre complète de Micah Thomas, enfin il est encore facile de le faire, on peut penser qu’au regard du talent de cet artiste, de sa capacité à s’emparer des styles et des instruments, de jouer avec les sonorités tout en conservant une exigence mélodique irréprochable il y aura bientôt une profusion d’œuvres à savourer.



Alors oui on peut profiter de Micah Thomas en savourant un vin rouge solaire et rempli de souplesse qui répond au doux nom de L’Imprévu(e) : un IGP Vaucluse en Syrah, Grenache, Mourvèdre du Domaine de la Ganse, un domaine qui appartient à Coralie Onde, une femme vigneronne talentueuse et toujours enjouée qui élabore des vins à son image .



L’Imprévu(e) est une cuvée gourmande, gouleyante et généreuse qui se partage et se déguste avec plaisir et légéreté .



Sa robe rouge aux reflets violets, son nez solaire sur la griotte, le cassis le réglisse , sa bouche ample et riche sur la fraicheur et ses tannins délicats et ronds, le tout sur un cigare dominicain VigaFina Piramide par exemple vous empliront d’un bonheur simple et facile oui oui car ces trois là sont tellement charmeurs !