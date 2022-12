Microsoft mis à l'amende par la Cnil pour les cookies de Bing

Si l'entreprise ne faisait pas les changements exigés, elle devra payer une astreinte de 60.000 euros par jour de retard. Si l'amende est si élevée, c'est qu'elle reflète « la portée du traitement de données, le nombre de personnes concernées et les bénéfices que la société tire des revenus publicitaires indirectement générés à partir des données collectées par les cookies ». Ce faisant, Microsoft a enfreint la loi Informatique et Libertés qui a intégré la directive européenne ePrivacy.



Les cookies sont devenus le casse-tête des grands groupes du numérique. Google et Amazon ont ainsi subi une amende fin 2020 sur le sujet. Google (encore une fois) et Facebook sont passés à la caisse il y a un an, avec des amendes de respectivement 150 millions et 60 millions, là aussi sur le même dossier.