Mois de tous les records pour la French Tech : entretien avec Charles Degand, Président d’Angelsquare

Comment expliquez-vous la montée en puissance actuelle des entreprises françaises de la tech ? A-t-elle vocation à durer ? Existe-t-il encore des freins (institutionnels, psychologiques) à leur expansion ?

Charles Degand (président d’Angelsquare) :

Cela fait plusieurs années que l’écosystème startups français est en plein boom. On date généralement le décollage de ce nouveau secteur économique aux années 2014-2015, période à laquelle les fonds investis en startups ont commencé à augmenter rapidement.

Les causes de cet essor sont assez simples. La France réunit toutes les conditions nécessaires à l’apparition d’un tel écosystème : un bon système d’éducation supérieure (écoles d’ingénieurs et de manager), des infrastructures de qualité, une tradition économique multisectorielle, et une mentalité pionnière sur pas mal de sujets.

Il ne manquait plus que le coup de pouce financier : c’est ce qui a eu lieu.

Le seul frein qui pourrait ralentir cette expansion serait que les jeunes startups françaises soient massivement rachetées par des groupes étrangers, ce qui arrive malheureusement souvent.

Si les grands groupes français entrent dans la danse et rachètent des startups françaises, cela bouclera un cercle vertueux qui bénéficiera à toute l’économie française.