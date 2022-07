Niveau d'inflation inquiétant aux États-Unis

Avec une inflation mesurée à 9,1% au mois de juin sur un an, les États-Unis font pire que les prévisions économiques. En mai, ce niveau d'inflation avait été de 8,6% : la hausse des prix s'accélère donc, avec des progressions de 1,3% en juin, contre 1% en mai et 0,3% en avril. Ce sont les prix de l'énergie qui tirent l'inflation vers le haut : ils ont augmenté de 7,5% sur un mois, et de 41,6% sur un an.



L'alimentation est également en cause, avec des hausses de 1% sur le mois et de 10,4% sur un an. Plus inquiétant encore, si on retire de l'équation l'énergie et l'alimentation, les prix continuent leur accélération : +0,7 point en juin alors que la progression avait été de 0,6 point les mois précédents.