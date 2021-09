Nombre record d'offres d'emploi à Pôle Emploi

C'est dans le secteur de la santé que la croissance des offres d'emploi est la plus soutenue : +44,4%. Au vu du contexte sanitaire, cette progression n'a rien d'étonnant. Dans le transport et la logistique, la demande est également très forte : +18,8%. L'hôtellerie-restauration est aussi très demandeur avec une offre en hausse de 12,7%. La levée des restrictions a fait redémarrer l'activité dans ce dernier secteur. Plus globalement, on peut lire dans ces chiffres la pénurie de main d'œuvre dans des secteurs traditionnellement tendus.



Il convient toutefois de relativiser : les sites de recrutement partenaires de Pôle Emploi sont beaucoup plus nombreux par rapport aux années précédentes, ce qui explique en partie la recrudescence d'offres d'emploi. 60% d'entre elles sont des contrats à durée indéterminée, ce qui dénote une stabilité dans le type de contrats proposés.