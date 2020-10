PEL : vers un coup de rabot sur le taux de rémunération ?

La Banque de France tire la sonnette d'alarme : il est temps de mettre en place un taux de rendement unique d'1% pour les PEL souscrits avant le 1er mars 2011. Il faut savoir que contrairement au Livret A dont le taux de rémunération évolue avec le temps (depuis février, il est à son plus bas historique de 0,5%), le PEL bénéficie d'un taux garanti fixe. Un PEL ouvert il y a 20 ans est encore aujourd'hui rémunéré à un taux moyen de 4,4%, ce qui paraît complètement inconcevable en 2020. La Fédération bancaire française abonde dans le sens de l'institution monétaire, en soulignant que ces taux sont totalement déconnectés des pratiques actuelles.



Il y a 282 milliards d'euros qui dorment sur les Plans d'Épargne Logement. Les épargnants ayant ouvert un PEL il y a quelques années touchent plus de 7 milliards d'euros par an. Or, c'est de l'argent versé par les banques qui poussent donc à une révision du mode de rémunération de ces véhicules d'épargne. Une manne pour les heureux détenteurs de PEL ! « C’est particulièrement le cas des PEL ouverts avant 2011, dont la rémunération moyenne atteint 4,44% et dont l’encours représente encore 115,5 milliards d’euros », explique François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France.