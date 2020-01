Pas d'indemnités de licenciement pour l'ex-patron de Boeing

Pas d'indemnités de départ ni de bonus au titre de l'année 2019 pour Dennis Muilenburg, arrivé au poste de CEO de Boeing en juillet 2015, et limogé par le conseil d'administration il y a quelques semaines après sa gestion catastrophique des difficultés entourant le 737 MAX. L'avion vedette du constructeur aérien est cloué au sol depuis le mois de mars dernier en raison de deux catastrophes aériennes dues à un problème de sécurité de l'avion. Après plus mois de production au ralenti, Boeing a été dans l'obligation de suspendre la fabrication du 737 MAX en janvier, pour une période indéterminée.



L'entreprise s'est aussi mise à dos l'agence fédérale américaine du transport aérien (FAA), qui lui refuse le feu vert pour faire de nouveau voler le 737 MAX. Sans oublier la méfiance non seulement des voyageurs mais aussi des compagnies aériennes qu'il va falloir indemniser. David Calhoun, qui remplace Dennis Muilenburg à la tête de Boeing, va devoir accomplir un miracle pour que l'avion redécolle à nouveau. S'il y parvient, il touchera d'ailleurs un bonus de 7 millions de dollars, en plus de son salaire annuel de 1,4 million en 2020.