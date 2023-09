Pas de renforcement des normes de pollution en Europe

La décision a été critiquée pour son manque d'ambition en matière environnementale. La Commission européenne visait notamment à réduire significativement les émissions d'oxyde d'azote (NOx) et de particules fines. La pollution de l'air est en effet responsable d'au moins 230.000 décès chaque année dans l'UE. Le secrétaire d'État allemand écologiste, Sven Giegold, a déploré un projet « considérablement affaibli » par rapport à la proposition initiale. Le ministre délégué irlandais, Dara Calleary, a quant à lui mis en garde contre le risque que le marché européen soit à la traîne par rapport à d'autres régions du monde où les normes sont plus élevées.



Il convient toutefois de noter que pour la première fois en août, la part des voitures électriques a dépassé 20 % des immatriculations totales en Europe. L'UE a également acté la fin des ventes de voitures neuves à moteurs essence et diesel à partir de 2035. Cela fait partie d'une stratégie plus large visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le ministre délégué à l'industrie français, Roland Lescure, a salué la décision, en déclarant qu'il n'était « pas forcément indispensable de rajouter de la régulation » sur les motorisations thermiques.