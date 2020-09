Pas de taxe sur le poids des véhicules, pour le moment

Toute la filière automobile retenait son souffle. Alors que le secteur rencontre les pires difficultés pour se relever de la crise sanitaire et économique, le gouvernement allait-il créer une nouvelle taxe sur le poids des véhicules ? La rumeur était porteuse de la mauvaise nouvelle, mais finalement il n'en sera rien : « Ce n'est pas dans la loi de finances qui va être annoncée, puisque les négociations sont encore en cours. Donc c'est normal que ce ne soit pas dans le budget. On en discute et on verra », a déclaré Barbara Pompili au micro de BFMTV. Cette mesure fait partie des recommandations de la Convention citoyenne sur le climat : un peu plus d'un tiers de leurs propositions ont été intégrées dans le projet de la loi de finances pour 2021.



Mais pas la taxe sur le poids des véhicules, donc. Un dispositif qui fait toujours l'objet de négociations. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, n'a pas semblé très favorable à la mesure : « Dans le contexte économique actuel, je ne veux aucune augmentation d'impôt et je veux protéger les emplois industriels, les usines et le pouvoir d'achat des Français », a-t-il affirmé aux Echos. Même son de cloche du côté de l'industrie : Luc Chatel, président de la Plateforme automobile (PFA), avait affirmé que la taxe allait impacter 70% des voitures produites en France.